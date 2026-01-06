Osimhen e Lookman hanno reagito in modo molto diverso alla lite in campo | cosa è successo dopo

Da fanpage.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la lite in campo tra Osimhen e Lookman, le loro reazioni sono state divergenti. Osimhen si è allontanato subito verso gli spogliatoi, mentre Lookman ha commentato pubblicamente, definendo Osimhen

Osimhen e Lookman dopo la lite in campo hanno reagito in modo diverso. A fine partita l'ex attaccante del Napoli si è diretto da solo negli spogliatoi mentre la stella dell'Atalanta ha spiegato: "È mio fratello". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Coppa d’Africa, super Lookman stende la Tunisia: è agli ottavi con la Nigeria; Super Aquile battono Tunisia 3-2 nel thriller AFCON.

