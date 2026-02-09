Osimhen e Lookman la verità sullo scontro in Nazionale | il CT svela cosa è successo in campo

Da mondosport24.com 9 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una partita della Coppa d’Africa, Victor Osimhen e Ademola Lookman sono entrati in collisione in campo. L’episodio ha attirato l’attenzione, anche perché il ct della Nigeria ha deciso di mettere i puntini sulle i, chiarendo cosa è successo realmente. Dopo le voci e le interpretazioni, il mister ha spiegato che si è trattato di un incidente di gioco, niente di più. I due attaccanti restano concentrati sulla partita e sperano di mettere da parte le tensioni.

Durante la gara contro il Mozambico, una lite tra Victor Osimhen e Ademola Lookman è emersa sul terreno di gioco, accompagnata da uno scambio acceso che Chelle descrive come parte naturale della vita di uno spogliatoio. Al fischio finale, Osimhen si è presentato ancora nervoso e ha avuto bisogno di tempo per calmarsi; una volta riacquistata la serenità, ha ritrovato la consueta determinazione. Il ct ha precisato che la decisione di schierarlo contro l’Algeria non è stata messa in discussione. Secondo Chelle, la discussione è stata un confronto sul terreno di gioco tra i due attaccanti, seguito da una fase di nervosismo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

osimhen e lookman la verit224 sullo scontro in nazionale il ct svela cosa 232 successo in campo

© Mondosport24.com - Osimhen e Lookman, la verità sullo scontro in Nazionale: il CT svela cosa è successo in campo

Approfondimenti su Osimhen Lookman

Osimhen Lookman, la verità sulla lite con la Nigeria: il ct Chelle svela cosa è successo realmente in campo. La rivelazione!

Il ct della Nigeria, Eric Chelle, ha finalmente chiarito cosa è successo durante la partita contro il Mozambico in Coppa d’Africa.

Osimhen e Lookman hanno reagito in modo molto diverso alla lite in campo: cosa è successo dopo

Dopo la lite in campo tra Osimhen e Lookman, le loro reazioni sono state divergenti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

OSIMHEN-LOOKMAN NON È UN CASO ISOLATO. ECCO ALTRI 6 SCONTRI TRA COMPAGNI IN CAMPO #calcionews24

Video OSIMHEN-LOOKMAN NON È UN CASO ISOLATO. ECCO ALTRI 6 SCONTRI TRA COMPAGNI IN CAMPO #calcionews24

Ultime notizie su Osimhen Lookman

Argomenti discussi: Giallo Lookman, l’intreccio con Sulemana: Napoli e Roma prigioniere di Atalanta, Fenerbahce e Atletico Madrid; Rebus Atalanta: Fenerbahce in stallo, l'Atletico si rifà avanti per Lookman; Romano – Notte di tensione per Lookman, il Fenerbahce sta perdendo la pazienza: cosa succede. Sulemana…; Compagnoni:Alisson e Giovane da scoprire, Napoli tornerà in alto.

osimhen e lookman laCT della Nigeria su Osimhen e Lookman: Leggera lite, poi si sono chiaritiLa vicenda della lite tra Osimhen e Lookman in Coppa D'Africa è ufficialmente finita, il tecnico nigeriano ha parlato confermando ufficialmente il chiarimento tra i due ... msn.com

osimhen e lookman laLite Osimhen-Lookman, il CT della Nigeria: Piccolo scontro, in hotel poi si sono parlatiOspite del programma 'After Afrique' su RMC Sport, il CT della Nigeria Eric Chelle ha fatto chiarezza su un episodio che ha destato scalpore. tuttomercatoweb.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.