Durante una partita della Coppa d’Africa, Victor Osimhen e Ademola Lookman sono entrati in collisione in campo. L’episodio ha attirato l’attenzione, anche perché il ct della Nigeria ha deciso di mettere i puntini sulle i, chiarendo cosa è successo realmente. Dopo le voci e le interpretazioni, il mister ha spiegato che si è trattato di un incidente di gioco, niente di più. I due attaccanti restano concentrati sulla partita e sperano di mettere da parte le tensioni.

Durante la gara contro il Mozambico, una lite tra Victor Osimhen e Ademola Lookman è emersa sul terreno di gioco, accompagnata da uno scambio acceso che Chelle descrive come parte naturale della vita di uno spogliatoio. Al fischio finale, Osimhen si è presentato ancora nervoso e ha avuto bisogno di tempo per calmarsi; una volta riacquistata la serenità, ha ritrovato la consueta determinazione. Il ct ha precisato che la decisione di schierarlo contro l’Algeria non è stata messa in discussione. Secondo Chelle, la discussione è stata un confronto sul terreno di gioco tra i due attaccanti, seguito da una fase di nervosismo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Osimhen e Lookman, la verità sullo scontro in Nazionale: il CT svela cosa è successo in campo

Approfondimenti su Osimhen Lookman

Il ct della Nigeria, Eric Chelle, ha finalmente chiarito cosa è successo durante la partita contro il Mozambico in Coppa d’Africa.

Dopo la lite in campo tra Osimhen e Lookman, le loro reazioni sono state divergenti.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

OSIMHEN-LOOKMAN NON È UN CASO ISOLATO. ECCO ALTRI 6 SCONTRI TRA COMPAGNI IN CAMPO #calcionews24

Ultime notizie su Osimhen Lookman

Argomenti discussi: Giallo Lookman, l’intreccio con Sulemana: Napoli e Roma prigioniere di Atalanta, Fenerbahce e Atletico Madrid; Rebus Atalanta: Fenerbahce in stallo, l'Atletico si rifà avanti per Lookman; Romano – Notte di tensione per Lookman, il Fenerbahce sta perdendo la pazienza: cosa succede. Sulemana…; Compagnoni:Alisson e Giovane da scoprire, Napoli tornerà in alto.

CT della Nigeria su Osimhen e Lookman: Leggera lite, poi si sono chiaritiLa vicenda della lite tra Osimhen e Lookman in Coppa D'Africa è ufficialmente finita, il tecnico nigeriano ha parlato confermando ufficialmente il chiarimento tra i due ... msn.com

Lite Osimhen-Lookman, il CT della Nigeria: Piccolo scontro, in hotel poi si sono parlatiOspite del programma 'After Afrique' su RMC Sport, il CT della Nigeria Eric Chelle ha fatto chiarezza su un episodio che ha destato scalpore. tuttomercatoweb.com

La leggenda di Sadio Mane, l'ennesima delusione per Salah, la lite Osimhen-Lookman e il flop della Nigeria: i verdetti della Coppa d'Africa x.com

Checché ne dicano i nostri followers l'admin insiste che alla Nigeria sul più bello è mancata la leadership Osimhen, Lookman, Iwobi... nessuno si è presentato dal dischetto... hanno mandato Onyemaechi che ha sparato addosso a Bounou che si era b facebook