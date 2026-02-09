Orti di Fiorano completati i lavori sulle coperture delle strutture ' conviviali'

Nei giorni scorsi sono stati finiti i lavori di sistemazione delle coperture e delle impermeabilizzazioni delle strutture negli orti comunali di via Cameazzo a Fiorano Modenese. Gli operai hanno concluso gli interventi, che migliorano la protezione delle strutture durante l’inverno. Ora, gli orti sono più sicuri e pronti per la prossima stagione.

Nei giorni scorsi sono stati completati di sistemazione delle coperture e impermeabilizzazione delle strutture presso gli appezzamenti degli orti comunali in via Cameazzo a Fiorano Modenese. L'intervento, costato oltre 14mila euro di risorse comunali, consentirà a chi frequenta e coltiva l'area di utilizzare le strutture tutto l'anno per trovarsi e vivere momenti conviviali. Da oltre 30 anni il Comune di Fiorano Modenese mette a disposizione di cittadini fioranesi dai 60 anni in su, la possibilità di richiedere un appezzamento di terreno da destinare a coltivazione di verdura e frutta.

