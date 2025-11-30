Lavori di riasfaltatura in via Ghiarola Nuova a Fiorano Modenese

Modenatoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1 al 5 dicembre, lavori di manutenzione straordinaria dell’asfalto stradale, è prevista una modifica temporanea della viabilità in via Ghiarola Nuova, dalla rotonda con Strada Circondariale San Francesco per circa 350 metri verso nord.Il restringimento stradale con l’istituzione di un senso. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Lavori di asfaltatura in via Ghiarola Nuova a Fiorano Modenese - Dal 1 al 5 dicembre, lavori di manutenzione straordinaria dell’asfalto stradale, è prevista una modifica temporanea della viabilità in via Ghiarola Nuova, dalla rotonda con Strada Circondariale San Fr ... Si legge su sassuolo2000.it

Nuovo passaggio pedonale in via Ghiarola Vecchia a Fiorano - Lunedì 17 novembre 2025, verranno eseguiti i lavori per la realizzazione di un nuovo passaggio pedonale in via Ghiarola Vecchia a Fiorano Modenese, immediatamente dopo la rotatoria sud con via Pedemon ... Segnala sassuolo2000.it

lavori riasfaltatura via ghiarolaAsfaltature e riparazioni. Lavori in centro e frazioni - Sopralluogo del sindaco Mantellassi e dell’assessore Falorni sui cantieri "Interventi richiesti da tempo, illuminazione per strade più vivibili e sicure" . Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Lavori Riasfaltatura Via Ghiarola