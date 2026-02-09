Orrore a Sassari | giovane segregata stuprata e torturata per dieci giorni Arrestato il fidanzato
Orrore a Sassari, dove una giovane è stata tenuta segregata, stuprata e torturata per dieci giorni. Il fidanzato è stato arrestato con l’accusa di sequestro di persona, violenze e resistenza. La vittima ha subito un vero e proprio incubo, mentre le forze dell’ordine stanno cercando di ricostruire tutta la vicenda.
Sequestro di persona, tortura, lesioni personali, maltrattamenti nei confronti di familiari e resistenza a pubblico ufficiale. Con queste imputazioni, i carabinieri della sezione radiomobile di Sassari hanno arrestato, in flagranza di reato, un giovane di trentaquattro anni, accusato di aver sequestrato e trattenuto in casa per giorni la fidanzata, seviziandola. Nella tarda serata di venerdì, i Carabinieri sono stati chiamati al 112 dalla madre della ragazza, di venticinque anni. La donna aveva riferito di essere molto preoccupata poiché non riusciva a rintracciare la figlia che probabilmente si trovava a casa del fidanzato. 🔗 Leggi su Feedpress.me
