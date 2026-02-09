Oroscopo di oggi lunedì 9 febbraio 2026 per tutti i segni | trionfo dei segni d’acqua

Oggi le emozioni prevalgono sulle decisioni, soprattutto per i segni d’acqua. È una giornata in cui il cuore guida le scelte, prima ancora di pensare razionalmente. Per alcuni, lasciarsi andare potrebbe portare a risultati positivi.

Nell'oroscopo di oggi, lunedì 9 febbraio 2026 le emozioni parlano molto prima che scatti il controllo da parte della ragione: potrebbe essere una buona soluzione. Segno fortunato di oggi è senza alcun dubbio lo Scorpione, mentre quello sfortunato è il Toro.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

L’oroscopo di lunedì 9 febbraio 2026 per tutti i segni: trionfo dei segni d’acqua

Questa mattina, molti italiani si sveglieranno con il pensiero alle emozioni, più che alla razionalità.

