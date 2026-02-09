Oroscopo di oggi lunedì 9 febbraio 2026 per tutti i segni | trionfo dei segni d’acqua
Oggi le emozioni prevalgono sulle decisioni, soprattutto per i segni d’acqua. È una giornata in cui il cuore guida le scelte, prima ancora di pensare razionalmente. Per alcuni, lasciarsi andare potrebbe portare a risultati positivi.
Nell'oroscopo di oggi, lunedì 9 febbraio 2026 le emozioni parlano molto prima che scatti il controllo da parte della ragione: potrebbe essere una buona soluzione. Segno fortunato di oggi è senza alcun dubbio lo Scorpione, mentre quello sfortunato è il Toro.🔗 Leggi su Fanpage.it
L’oroscopo di lunedì 9 febbraio 2026 per tutti i segni: trionfo dei segni d’acqua
Questa mattina, molti italiani si sveglieranno con il pensiero alle emozioni, più che alla razionalità.
L’oroscopo di oggi, lunedì 2 febbraio 2026 per tutti i segni: Leone e Scorpione ancora storditi dal plenilunio
Questa mattina Leone e Scorpione si svegliano ancora sotto l’effetto della Luna piena di ieri.
Oroscopo Vergine di oggi 9 febbraioConsulta l'oroscopo Vergine a cura di Paolo Fox di oggi, 9 febbraio: scopri cosa prevede il tuo segno per questa giornata ... corriere.it
Oroscopo dei tarocchi di oggi lunedì 9 febbraio 2026, Vergine e la Giustizia equilibrataNell’ oroscopo dei tarocchi di oggi, lunedì 9 febbraio 2026, le Vergine sono guidate dalla carta della Giustizia, arcano maggiore simbolo dell’armonia tra cause ed effetti. Raffigurata con la bilancia ... it.blastingnews.com
