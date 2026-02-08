L'oroscopo di lunedì 9 febbraio 2026 per tutti i segni | trionfo dei segni d'acqua

Questa mattina, molti italiani si sveglieranno con il pensiero alle emozioni, più che alla razionalità. L’oroscopo del giorno segnala che i segni d’acqua, come Cancro, Scorpione e Pesci, vivranno momenti di particolare intensità. Le stelle indicano che lasciarsi guidare dalle sensazioni potrebbe portare a scelte più autentiche. Per alcuni, sarà il momento di ascoltare il cuore prima di agire.

Nell'oroscopo di lunedì 9 febbraio 2026 le emozioni parlano molto prima che scatti il controllo da parte della ragione: potrebbe essere una buona soluzione.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Lunedi 9 Febbraio 2026

Questa mattina molti segni si sono svegliati con la sensazione di essere ancora sotto l’effetto della Luna piena in Leone.

Ecco la classifica dei segni più fortunati della settimana dal 26 gennaio al 1 febbraio 2026, con particolare attenzione ai segni d'aria.

Ultime notizie su Lunedi 9 Febbraio 2026

Il Leone sta passando un brutto periodo. Forse per una lite, forse per un momento duro da sopportare. Questo é il vostro anno e da lunedì tutto andrà meglio. Paolo Fox con il suo oroscopo di martedì 3 febbraio é su RaiPlay Link al primo commento facebook