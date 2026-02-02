L’oroscopo di oggi lunedì 2 febbraio 2026 per tutti i segni | Leone e Scorpione ancora storditi dal plenilunio

Questa mattina Leone e Scorpione si svegliano ancora sotto l’effetto della Luna piena di ieri. Sono più stanchi del solito e fatica a concentrarsi, mentre il cielo influisce ancora sui loro umori. La notte di plenilunio ha lasciato il segno, e molti si sentono un po’ spaesati. La giornata si preannuncia difficile per chi deve affrontare impegni importanti.

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.