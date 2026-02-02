L’oroscopo di oggi lunedì 2 febbraio 2026 per tutti i segni | Leone e Scorpione ancora storditi dal plenilunio
Questa mattina Leone e Scorpione si svegliano ancora sotto l’effetto della Luna piena di ieri. Sono più stanchi del solito e fatica a concentrarsi, mentre il cielo influisce ancora sui loro umori. La notte di plenilunio ha lasciato il segno, e molti si sentono un po’ spaesati. La giornata si preannuncia difficile per chi deve affrontare impegni importanti.
E' ancora forte l'influenza della Luna piena in Leone di ieri: nell'oroscopo di oggi, lunedì 2 febbraio 2026 ci svegliamo più stanchi di come eravamo venerdì sera. Il segno fortunato di oggi è l'Ariete, mentre il segno sfortunato è lo Scorpione.🔗 Leggi su Fanpage.it
L’oroscopo di lunedì 2 febbraio 2026 per tutti i segni: Leone e Scorpione ancora storditi dal plenilunio
Questa mattina molti segni si sono svegliati con la sensazione di essere ancora sotto l’effetto della Luna piena in Leone.
