Boom di vendite nei Compro Oro i consigli del Codacons Abruzzo per evitare fregature

Negli ultimi giorni, le vendite di oro nei Compro Oro sono schizzate alle stelle. Le quotazioni dell’oro sono ai massimi storici e molti decidono di vendere i propri gioielli, spinti dalla possibilità di fare affari. Ma non tutti sono consapevoli dei rischi: il Codacons Abruzzo mette in guardia, ricordando di fare attenzione alle truffe e di scegliere sempre negozi affidabili. La corsa all’oro, insomma, porta con sé anche qualche insidia.

Le quotazioni sono alle stelle e in tanti cercano la liquidità, ma vendere a meno del valore è un rischio. Ecco come comportarsi per chiudere positivamente un affare Quotazioni record per l'oro e boom di vendite di gioielli nei Compro Oro, ma attenzione, ad aumentare è anche il rischio di restare fregati. L'allarme lo lancia il Codacons che visto il momento che il settore sta vivendo con tante persone in cerca di liquidità, anche in Abruzzo ricorda le buone regole per evitare di cedere preziosi a condizioni svantaggiose se non peggio. Ancor prima di andare in un Compro Oro, capillarmente presenti sul territorio regionale, "è bene pesare a casa l'oggetto che si intende vendere e verificare le quotazioni giornaliere dell'oro espresse in grammi e non in once.

