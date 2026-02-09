Orgoglio olimpico la Croce Rossa di Rovigo a Cortina

La Croce Rossa di Rovigo si prepara a vivere le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. Le volontarie e i volontari sono già impegnati nelle operazioni di assistenza, pronti a intervenire in caso di emergenze. Sono orgogliosi di rappresentare il loro comitato in un evento così importante e di mettere a disposizione le proprie competenze per garantire la sicurezza di atleti e spettatori. La loro presenza si fa sentire, anche nella fase di preparazione, mentre si avvicina uno degli appuntamenti sportivi più attesi degli ultimi anni.

Rovigo, 9 febbraio 2026 Divise e orgoglio olimpico. La Croce Rossa Italiana – Comitato di Rovigo partecipa con le proprie volontarie e i propri volontari alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, contribuendo attivamente sia nella fase di preparazione dell’evento sia durante lo svolgimento delle competizioni olimpiche. La presenza del Comitato di Rovigo rappresenta un importante riconoscimento dell’impegno, della professionalità e della formazione continua dei soccorritori e delle soccorritrici della Croce Rossa Italiana, da sempre in prima linea nel supporto alle grandi manifestazioni locali e nazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Orgoglio olimpico, la Croce Rossa di Rovigo a Cortina Approfondimenti su Cortina Olimpiadi Milano Cortina, la fiaccola olimpica al Museo della Croce Rossa: “Un messaggio di speranza per chi soffre” La fiaccola olimpica, simbolo di unità e speranza, oggi si trova al Museo della Croce Rossa di Milano, attraversando Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige. L’orgoglio olimpico di Malagò. "Milano Cortina sarà un modello. Per l’Italia una grande eredità» Giovanni Malagò, presidente del Coni dal 2019, ha svolto un ruolo fondamentale nell’assegnazione dei Giochi Olimpici invernali Milano-Cortina 2026, considerati un’opportunità per l’Italia di lasciare un’eredità duratura. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Cortina Olimpiadi Argomenti discussi: Croce Verde Adria a Cortina per le Olimpiadi: volontari in servizio alla cerimonia inaugurale; Viaggio olimpico nel segno di Toni. Viaggio olimpico nel segno di ToniPer la Croce Verde di Adria i giochi olimpici invernali di Cortina non sono più solo una data sul calendario: da venerdì 30 gennaio l a loro Olimpiade è ufficialmente iniziata. polesine24.it Croce Verde a Cortina Resterà nella storiaROVIGO - Una soddisfazione immensa, destinata a restare nella storia della nostra associazione. Così la Croce Verde di Adria, all’indomani della cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali, ... polesine24.it Nel 25° anniversario della sua scomparsa, la Croce Rossa Italiana dedica tre eventi a Maria José di Savoia, ultima Regina d’Italia e Ispettrice Nazionale delle Infermiere Volontarie CRI durante la Seconda Guerra Mondiale: Convegno storico Mostra fotogr facebook

