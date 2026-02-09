Questa mattina si sono aperti gli orari e le dirette TV per la combinata femminile di sci alpino alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Le atlete italiane sono pronte a scendere in pista con i loro pettorali, in una delle gare più attese e spettacolari di questa edizione. La competizione si svolgerà con grande attenzione da parte di pubblico e media, e le prime manche sono previste nel pomeriggio.

Una delle prove più attente e spettacolari delle olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 riguarda la gara di combinata a squadre nel settore dello sci alpino, che mette in evidenza la sinergia e la preparazione di alcune tra le atlete più rappresentative del panorama internazionale. Questa competizione si svolgerà nel cuore di Cortina d’Ampezzo, offrendo una possibilità unica di valorizzare l’abilità individuale e il lavoro di squadra, con un programma articolato che prevede due discipline fondamentali: la discesa e lo slalom. La sfida, ricca di adrenalina e di emozioni, attirerà l’attenzione di appassionati e curiosi da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Orari, tv, streaming e pettorali delle italiane nella combinata femminile di sci alpino

Approfondimenti su Milano Cortina 2026

Domani a Cortina si assegna un nuovo titolo olimpico nella combinata a squadre femminile di sci alpino.

Questa mattina a Bormio si sono aperti gli appuntamenti per la combinata maschile di sci alpino, in attesa della gara di lunedì 9 febbraio.

