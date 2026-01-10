La Ruota della Fortuna torna in prima serata, confermando il suo successo quotidiano. La trasmissione, apprezzata dai telespettatori anche nei giorni festivi, si distingue per la sua presenza costante sulla scena televisiva. Tra i personaggi di questa stagione, le pagelle di Samira e Pucci riflettono opinioni diverse, evidenziando l’interesse e le discussioni che la trasmissione continua a suscitare nel pubblico italiano.

La Ruota della Fortuna raddoppia, a dir poco. Non solo va in onda tutti i giorni, non soltanto ha tenuto compagnia agli italiani persino nei giorni di festa, adesso passa anche alla prima serata. Venerdì 9 gennaio torna un nuovo appuntamento con La Ruota dei Campioni, la gara speciale che riunisce i concorrenti più abili e di successo di questa stagione. Tra grandi ospiti, tanta musica e una gara ad alta tensione, Samira Lui e Gerry Scotti si sono come sempre resi protagonisti di simpaticissimi siparietti. Com’è andata la serata? Ecco i nostri voti. Samira Lui, bellissima ma sottotono. Voto: 6. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota dei Campioni, le pagelle: Samira bella ma non balla (6), Pucci non fa ridere più nessuno (3)

Leggi anche: La Ruota dei Campioni, le pagelle: Al Bano, re del cringe (3), Ruota delle Meraviglie in lacrime (9)

Leggi anche: La Ruota dei Campioni torna con Andrea Pucci e i Ricchi e Poveri

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

La Ruota dei Campioni, le pagelle: Samira bella ma non balla (6), Pucci non fa ridere più nessuno (3); La Ruota dei Campioni: stasera su Canale 5 con Gerry Scotti e Samira Lui; Samira Lui smentisce la sua partecipazione a Sanremo 2026.

La Ruota dei Campioni, le pagelle: Samira bella ma non balla (6), Pucci non fa ridere più nessuno (3) - La stella emergente del piccolo schermo ci piace per un carattere allegro e alla mano, una bellezza innegabile e la ... dilei.it