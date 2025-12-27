Opere pubbliche e promozione Giorgetti scommette sul futuro
"Bilancio sano, meno tasse e una visione che continua a puntare su grandi opere, turismo e commercio". È un messaggio di solidità e fiducia quello lanciato dal sindaco Filippo Giorgetti nel tradizionale intervento di fine anno. "Il 2025 è stato un anno non banale", ha esordito così il primo cittadino, ricordando come Bellaria Igea Marina abbia saputo ritagliarsi un ruolo di primo piano anche su palcoscenici nazionali e internazionali. Dai riconoscimenti sul verde urbano, come la vittoria al concorso mondiale Communities in Bloom, fino all’impegno sui temi della sicurezza e della legalità, il sindaco ha rivendicato un percorso di crescita orientato alla "sprovincializzazione" della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Le parole di Giorgetti sui presunti tagli alle opere pubbliche
Leggi anche: Ritorno al futuro, il governo scommette sul rientro delle nostre intelligenze: con un piano e 50 mln sul tavolo, più 11 miliardi per le infrastrutture
Opere pubbliche e promozione. Giorgetti scommette sul futuro; Giorgetti: «Una città che cresce, investe e guarda lontano»; Manovra in commissione bilancio del Senato: salta l'anticipo della pensione con i fondi. Caos sul rientro del condono edilizio 2003. Giorgetti: «Non mi dimetto»; Giorgetti: Una citt che cresce, investe e guarda lontano.
Opere pubbliche e promozione. Giorgetti scommette sul futuro - "Bilancio sano, meno tasse e una visione che continua a puntare su grandi opere, turismo e commercio". msn.com
Giorgetti: «Una città che cresce, investe e guarda lontano» - La posizione di Bellaria Igea Marina rispetto al panorama locale e nazionale, i traguardi raggiunti sul piano delle opere pubbliche, a partire dall’edilizia ... chiamamicitta.it
Bilancio solido, opere pubbliche e futuro: il Sindaco traccia la rotta di Bellaria Igea Marina - Dal turismo alla scuola, passando per lo sport e la cultura, Giorgetti illustra traguardi e sfide per il 2026, anno dei 70 anni del Comune ... altarimini.it
OPERE PUBBLICHE - Di pari passo procede la progettazione di ciò che prenderà forma sopra il parcheggio, la nuova piazza Marvelli, elemento di connessione urbana tra il mare e la zona a monte - facebook.com facebook
Fra le opere pubbliche approvate in programma a Verucchio figura la riqualificazione energetica delle scuole medie #Verucchio #Attualita x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.