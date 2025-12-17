Roma la metro C diventa un museo | ecco cosa c' è nelle nuove stazioni

Roma celebra un traguardo importante nel trasporto pubblico con l'apertura delle nuove stazioni della metro C, Porta Metronia e Colosseo-Fori Imperiali. Questi nuovi punti di accesso non solo migliorano la mobilità, ma arricchiscono anche l'esperienza culturale, trasformando le stazioni in veri e propri musei a cielo aperto.

E' stata una giornata definita storica per il trasporto pubblico di Roma. Sono state consegnate alla città due nuove stazioni della linea C della metropolitana: Porta Metronia e Colosseo-Fori Imperiali. Le nuove fermate hanno rafforzato il collegamento tra la periferia est e il centro della Capitale, migliorando la mobilita urbana per cittadini e visitatori. Ma l'apertura non ha riguardato solo i trasporti. All'interno degli spazi sotterranei sono emersi reperti archeologici, strutture antiche e percorsi espositivi che hanno trasformato le stazioni in veri e propri luoghi di cultura. Un viaggio quotidiano che si intreccia con la storia millenaria della città. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

