metro c un milione di visitatori in un mese nelle nuove stazioni colosseo e porta metronia

A un mese dall’inaugurazione delle nuove stazioni della Metro C, i numeri certificano un successo che va oltre il semplice trasporto pubblico. Secondo i dati diffusi da Atac, le fermate Fori ImperialiColosseo e Porta Metronia hanno attirato complessivamente circa un milione di visitatori, considerando non solo i passeggeri ma anche chi ha visitato le stazioni come veri e propri spazi culturali. Le validazioni registrate ai tornelli in ingresso sono state 427.748: di queste, 363.851 alla stazione Fori ImperialiColosseo e 63.897 a Porta Metronia. Il numero reale dei visitatori è però molto più alto, poiché alle entrate vanno sommati i passeggeri in uscita e i numerosi turisti che accedono alle aree archeologiche e agli spazi espositivi senza utilizzare i tornelli. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

