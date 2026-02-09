Operaio si rompe una spalla sul tetto del centro commerciale

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Fiumicino, vicino Roma. Un operaio che stava lavorando sul tetto del centro commerciale Wow, ex Parco Leonardo, si è rotto una spalla cadendo o colpendo qualcosa. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per capire come sia successo.

Incidente sul lavoro a Fiumicino, in provincia di Roma. Un operaio si è fratturato una spalla mentre stava lavorando sul tetto del centro commerciale Wow, ex Parco Leonardo.Incidente sul lavoro a FiumicinoLa richiesta d'intervento è arrivata intorno alle 9:30 di lunedì 9 febbraio da via Giulio.🔗 Leggi su Romatoday.it Approfondimenti su Fiumicino Operaio Furto al centro commerciale, i ladri si calano dal tetto e rubano in gioielleria Nella notte, un furto è avvenuto all’interno di un centro commerciale, dove dei malviventi si sono calati dal tetto attraverso un condotto. Escursionista cade e si rompe una gamba, trasportata a spalla in barella Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video. Ultime notizie su Fiumicino Operaio Argomenti discussi: Quando la sicurezza rimane solo su carta: le norme settoriali integrano la disciplina generale; Roma, volto di un angelo ricorda Meloni nel dipinto di una Basilica; Guidonia – Operaio cinquantenne muore travolto dal cemento; Italia, tragedia choc in fabbrica: Sepolto vivo. Si rompe una condotta? La sentenza a Sassari: il proprietario del terreno non può negare l’accesso agli operaiIl conduttore di un terreno, dove si trovano impianti e infrastrutture di un Consorzio di bonifica, deve sempre permettere l’accesso agli addetti alla manutenzione, soprattutto nel caso di ... unionesarda.it Noi Poliziotti per sempre. . @tgvenetonews LA GRU CADE E TRASCINA L’OPERAIO INCIDENTE SUL PONTE DA ABBATTERE #Valdagno Si rompe il braccio della gru, operaio cade con l’autoarticolato: ha un trauma cranico. L’incidente nel cantiere sul po facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.