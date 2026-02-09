Operaio si rompe una spalla sul tetto del centro commerciale

Un incidente sul lavoro si è verificato questa mattina a Fiumicino, vicino Roma. Un operaio che stava lavorando sul tetto del centro commerciale Wow, ex Parco Leonardo, si è rotto una spalla cadendo o colpendo qualcosa. Sul posto sono arrivati i soccorritori, che hanno trasportato l’uomo in ospedale. La polizia ha avviato le indagini per capire come sia successo.

Incidente sul lavoro a Fiumicino, in provincia di Roma. Un operaio si è fratturato una spalla mentre stava lavorando sul tetto del centro commerciale Wow, ex Parco Leonardo.Incidente sul lavoro a FiumicinoLa richiesta d'intervento è arrivata intorno alle 9:30 di lunedì 9 febbraio da via Giulio.🔗 Leggi su Romatoday.itImmagine generica

