Romatoday.it | 19 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È caduta e si è rotta una gamba. Una escursionista, poi recuperata dagli uomini del soccorso alpino e speleologico Lazio. L'intervento lo scorso pomeriggio in zona Prato Favale, nel comune di San Polo dei Cavalieri (provincia di Roma), per una escursionista che, durante il rientro verso la. 🔗 Leggi su Romatoday.it

© Romatoday.it - Escursionista cade e si rompe una gamba, trasportata a spalla in barella

