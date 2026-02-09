Operai investiti dall'olio bollente nell'incendio di un ex polo farmaceutico nel Milanese | 5 in ospedale

Due operai sono rimasti feriti ieri mattina nell’incendio che ha devastato l’ex polo farmaceutico Chiesi a Nerviano, nel Milanese. Mentre cercavano di contenere le fiamme, sono stati investiti dall’olio bollente, che si è improvvisamente riversato durante le operazioni di spegnimento. Entrambi sono stati portati in ospedale e le loro condizioni sono sotto controllo. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Le cause dell

Incendio nel polo farmaceutico, prima la fuoriuscita di olio poi la fiammata: cinque operai feriti Un incendio si è sviluppato questa mattina nel polo farmaceutico di Nerviano. Nerviano, incendio nell'ex polo farmaceutico: cinque operai feriti. Al via la bonifica Un incendio si è sviluppato questa mattina nell'ex polo farmaceutico di Nerviano, ferendo cinque operai.

