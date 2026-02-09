Incendio nel polo farmaceutico prima la fuoriuscita di olio poi la fiammata | cinque operai feriti

Un incendio si è sviluppato questa mattina nel polo farmaceutico di Nerviano. Tutto è iniziato con una fuoriuscita di olio, che ha preso fuoco, causando una fiammata improvvisa. Cinque operai che si trovavano sul posto sono rimasti feriti, ustionati mentre cercavano di mettere in sicurezza il materiale elettrico in un sito dismesso dell’azienda. I soccorritori sono arrivati subito e stanno ora portando avanti le operazioni di assistenza.

L'olio che fuoriesce e causa il rogo, poi la fiammata che colpisce gli operai. Cinque addetti ai lavori intenti a mettere fuori uso il materiale elettrico in un sito dismesso dell'azienda farmaceutica Chiesi di Nerviano sono rimasti ustionati. Sul posto ambulanze e vigili del fuoco.

