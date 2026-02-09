Nerviano incendio nell' ex polo farmaceutico | cinque operai feriti Al via la bonifica

Un incendio si è sviluppato questa mattina nell’ex polo farmaceutico di Nerviano, ferendo cinque operai. Stavano cercando di mettere in sicurezza del materiale elettrico quando è scoppiato un rogo causato da una perdita di olio. I lavoratori sono stati soccorsi e trasportati in ospedale, mentre ancora si lavora per la bonifica dell’area.

Nerviano (Milano), 9 febbraio 2026 – Tragedia sfiorata nel Milanese. Cinque addetti ai lavori intenti a mettere fuori uso del materiale elettrico in un sito dismesso dell' azienda farmaceutica Chiesi di Nerviano sono rimasti ustionati a causa di un incendio provocato dalla fuoriuscita di olio. Sul posto ambulanze e vigili del fuoco. L’allarme. L'allarme è scattato nella tarda mattinata di oggi, lunedì 9 febbraio, in una parte del polo farmaceutico dell'azienda Chiesi attualmente dismesso tra via Pasteur e via Milano nel Comune di Nerviano, in provincia di Milano. L’incendio. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, cinque lavoratori erano intenti a mettere fuori uso del materiale elettrico quando è fuoriuscito dell’ olio diatermico (fluido termovettore che viene utilizzato dalle industrie per trasferire l'energia termica necessaria ai processi produttivi) che ha fatto divampare un incendio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

