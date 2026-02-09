Openai avvia i test pubblicitari su chatgpt dopo la rivalità del super bowl

OpenAI ha deciso di testare gli annunci pubblicitari su ChatGPT. La società ha aperto una nuova sezione dedicata ai messaggi pubblicitari all’interno del chatbot più famoso. Al momento, si tratta di una fase di prova, senza ancora dettagli su come saranno integrati o quanto diffusi. La mossa arriva dopo la rivalità del Super Bowl, che ha portato attenzione al settore pubblicitario e alle tecnologie di intelligenza artificiale.

openai ha aperto una nuova pagina per il proprio chatbot più noto, avviando una fase di test dedicata agli annunci pubblicitari integrati in chatgpt. l'iniziativa interessa esclusivamente gli utenti negli stati uniti che utilizzano la versione gratuita o l'opzione Go, con l'obiettivo di generare nuove entrate mantenendo l'ergonomia e l'affidabilità del servizio. openai avvia la sperimentazione di annunci in chatgpt. i contenuti promozionali sono posizionati in basso nell'interfaccia di chat e sono chiaramente etichettati. l'obiettivo è introdurre una fonte di reddito senza disturbare le conversazioni: gli annunci restano separati dalle risposte generate dall' ai, affinché i consigli forniti dal chatbot non siano influenzati dai inserimenti sponsorizzati.

