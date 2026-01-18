Su ChatGPT arriva la pubblicità | chi sarà interessato dal test annunciato da OpenAI
OpenAI ha annunciato l'imminente avvio di un test negli Stati Uniti per l'introduzione di annunci sponsorizzati su ChatGPT. La sperimentazione riguarderà alcune versioni del chatbot, mentre altre non saranno coinvolte. Questa novità mira a valutare nuove modalità di monetizzazione e a migliorare l’esperienza utente, senza alterare la funzionalità principale del servizio. Restano da capire le implicazioni di questa scelta per gli utenti e il mercato.
In una nota ufficiale OpenAI ha annunciato l'avvio imminente di una fase di test negli Stati Uniti con l'obiettivo di inserire annunci sponsorizzati su ChatGPT, ma non tutte le versioni del chatbot saranno interessate. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Su ChatGpt arriva la pubblicità: al via le prime sperimentazioni. Ecco quanto bisogna pagare per non averla
OpenAI ha annunciato l’introduzione di pubblicità su ChatGPT, con l’obiettivo di sostenere i costi del servizio. La novità prevede un piano mensile a pagamento, che permette di accedere senza inserzioni pubblicitarie. Questa sperimentazione mira a bilanciare qualità del servizio e sostenibilità economica, offrendo agli utenti opzioni diverse in base alle proprie preferenze di utilizzo.
