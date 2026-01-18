Su ChatGPT arriva la pubblicità | chi sarà interessato dal test annunciato da OpenAI

OpenAI ha annunciato l'imminente avvio di un test negli Stati Uniti per l'introduzione di annunci sponsorizzati su ChatGPT. La sperimentazione riguarderà alcune versioni del chatbot, mentre altre non saranno coinvolte. Questa novità mira a valutare nuove modalità di monetizzazione e a migliorare l’esperienza utente, senza alterare la funzionalità principale del servizio. Restano da capire le implicazioni di questa scelta per gli utenti e il mercato.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.