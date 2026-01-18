L’Open Day dell’Istituto Superiore “Alberti – Virgilio” si è svolto il 17 gennaio, offrendo a studenti e genitori l’opportunità di conoscere da vicino il percorso formativo. L’evento ha evidenziato l’approccio didattico innovativo e la qualità dell’offerta educativa, confermando il ruolo dell’istituto come punto di riferimento nel panorama scolastico locale. Un’occasione per approfondire il modello educativo che mira a sviluppare competenze e responsabilità nei giovani.

Tempo di lettura: 2 minuti L ‘Open Day dell’Istituto Superiore “Alberti – Virgilio”, svoltosi ieri 17 gennaio, ha confermato l’eccellenza di un modello educativo capace di trasformare l’apprendimento in un’esperienza viva e coinvolgente. Attraverso i vari plessi di Benevento e San Giorgio del Sannio, l’istituto si è rivelato un ecosistema dinamico che spazia dai percorsi liceali a quelli tecnici e professionali con coerenza e rigore. La qualità dell’offerta formativa si riflette nella solidità dei licei di San Giorgio del Sannio, dove il plesso di via Bocchini per il Classico e quello di via Sant’Antonio per lo Scientifico bilanciano cultura umanistica e rigore scientifico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

FOTO/ Open Day dell'Istituto Superiore "Alberti – Virgilio", l'eccellenza di un modello educativo

Ripartono gli Open Day dell’Istituto Superiore “Palmieri Rampone Polo” di Benevento

L’Istituto Superiore “Palmieri Rampone Polo” di Benevento riprende gli Open Day, offrendo a studenti e famiglie l’opportunità di visitare la scuola e conoscere i corsi disponibili. Questi incontri di gennaio rappresentano un momento importante per approfondire l’offerta formativa e supportare le scelte di orientamento in entrata. La partecipazione è gratuita e aperta a tutte le persone interessate a scoprire le opportunità dell’istituto.

Energie alternative e Meccatronica all'open day dell'istituto Marie Curie di Savignano

L'istituto Marie Curie di Savignano organizza un open day dedicato a energie alternative e meccatronica, offrendo alle famiglie delle future matricole l'opportunità di conoscere i programmi e le attività didattiche. L'evento fa parte delle giornate di orientamento dedicate agli studenti delle terze medie, con l'obiettivo di illustrare le possibilità di formazione e specializzazione offerte dalla scuola in settori innovativi e in crescita.

_ OPEN DAY Istituto d'Istruzione Superiore CENNI MARCONI DI VALLO DELLA LUCANIA!_ _Domani, domenica 18 gennaio, dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e - lunedì 19 gennaio, dalle ore 15:00 alle ore18:00 l'Istituto d'Istruzione Superiore CENNI MAR - facebook.com facebook