Questa mattina la polizia ha trovato il corpo di Zoe Trinchero, una ragazza di 16 anni, nel fiume vicino alla sua città. Secondo le prime ricostruzioni, Zoe sarebbe stata aggredita e poi gettata in acqua ancora viva. Gli investigatori stanno aspettando i risultati dell’autopsia per capire se la morte sia stata causata dalle percosse o se la ragazza sia stata lasciata lì in fin di vita, prima di morire. La comunità è sotto shock e le forze dell’ordine continuano le indagini per trovare chi ha compiuto questo gesto terribile.

Forse Zoe Trinchero avrebbe potuto essere salvata, forse questo femminicidio avrebbe potuto non divenire tale: un dubbio che rimane e che solo l’autopsia potrà chiarire. Attualmente non è possibile stabilire con certezza se Zoe sia deceduta a causa dei pugni subiti, per strangolamento o per il trauma alla testa procurato dopo essere stata lasciata nel canale. Non si sa nemmeno se un intervento medico tempestivo avrebbe potuto salvarla. Zoe aveva soltanto 17 anni, e un semplice “no” da parte sua è bastato a scatenare la violenza omicida del suo aggressore. La tragedia si è consumata nella notte tra venerdì e sabato a Nizza Monferrato, nella provincia di Asti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Omicidio Zoe Trinchero: ‘Aggredita e gettata in acqua mentre era ancora viva’

Approfondimenti su Zoe Trinchero

La procura di Asti indaga sulla morte di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata senza vita a Nizza Monferrato.

Zoe Trinchero, studentessa di 17 anni, è stata trovata morta e abbandonata in un canale a Nizza Monferrato.

Argomenti discussi: Omicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato: 20enne confessa l'aggressione; Zoe Trinchero, uccisa a 17 anni per un no. C'è un fermo: ha confessato; Uccisa e gettata in un canale, confessa l'amico di Zoe Trinchero: aggredita dopo un approccio rifiutato; Asti, 20enne confessa l'omicidio di Zoe Trinchero: l'ha strangolata e gettata nel fiume dopo un rifiuto.

Femminicidio di Zoe Trinchero. La Camera Penale di Asti: La piazza non può e non deve fare processi sommariAnche la Camera Penale di Asti e Alessandria è intervenuta sul femminicidio di Zoe Trinchero, la 17enne uccisa nella notte di venerdì, dall'amico reo confesso Alex Manna, 20 anni, a Nizza Monferr ... gazzettadasti.it

L'omicidio di Zoe Trinchero, strangolata e gettata nel fiume a 17 anni: confessa l'amicoSi chiama Alex Manna, ha 20 anni. La ragazza è stata assassinata per un no, ha tentato di difendersi. Sarà l'autopsia a chiarire se il 118 avrebbe potuto salvarla ... rainews.it

L'indagine sull'omicidio di Zoe Trinchero: era ancora viva quando è stata gettata nel canale #femminicidio x.com

ZOE UCCISA A 17 ANNI PER AVER RESPINTO L'APPROCCIO DI UN AMICO Ha confessato Alex Manna, il 19enne fermato per l'omicidio della 17enne Zoe Trinchero, trovata senza vita questa notte, tra il 6 e il 7 febbraio, a Nizza Monferrato, nell'As facebook