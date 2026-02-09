Omicidio Zoe Trinchero | ‘Aggredita e gettata in acqua mentre era ancora viva’
Questa mattina la polizia ha trovato il corpo di Zoe Trinchero, una ragazza di 16 anni, nel fiume vicino alla sua città. Secondo le prime ricostruzioni, Zoe sarebbe stata aggredita e poi gettata in acqua ancora viva. Gli investigatori stanno aspettando i risultati dell’autopsia per capire se la morte sia stata causata dalle percosse o se la ragazza sia stata lasciata lì in fin di vita, prima di morire. La comunità è sotto shock e le forze dell’ordine continuano le indagini per trovare chi ha compiuto questo gesto terribile.
Forse Zoe Trinchero avrebbe potuto essere salvata, forse questo femminicidio avrebbe potuto non divenire tale: un dubbio che rimane e che solo l’autopsia potrà chiarire. Attualmente non è possibile stabilire con certezza se Zoe sia deceduta a causa dei pugni subiti, per strangolamento o per il trauma alla testa procurato dopo essere stata lasciata nel canale. Non si sa nemmeno se un intervento medico tempestivo avrebbe potuto salvarla. Zoe aveva soltanto 17 anni, e un semplice “no” da parte sua è bastato a scatenare la violenza omicida del suo aggressore. La tragedia si è consumata nella notte tra venerdì e sabato a Nizza Monferrato, nella provincia di Asti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Femminicidio di Zoe Trinchero. La Camera Penale di Asti: La piazza non può e non deve fare processi sommariAnche la Camera Penale di Asti e Alessandria è intervenuta sul femminicidio di Zoe Trinchero, la 17enne uccisa nella notte di venerdì, dall'amico reo confesso Alex Manna, 20 anni, a Nizza Monferr ... gazzettadasti.it
L'omicidio di Zoe Trinchero, strangolata e gettata nel fiume a 17 anni: confessa l'amicoSi chiama Alex Manna, ha 20 anni. La ragazza è stata assassinata per un no, ha tentato di difendersi. Sarà l'autopsia a chiarire se il 118 avrebbe potuto salvarla ... rainews.it
