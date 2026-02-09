omicidio zoe trinchero 17enne colpita a pugni strangolata e gettata nel rio nizza ancora viva alex manna fuggito senza chiamare soccorsi

Questa mattina si sono riaccese le indagini sull’omicidio di Zoe Trinchero, la ragazza di 17 anni trovata morta nel rio Nizza. Secondo le prime ricostruzioni, Zoe sarebbe stata colpita a pugni, strangolata e poi gettata nel fiume ancora viva. L’unico sospettato, Alex Manna, è scappato subito dopo senza chiamare i soccorsi. Ora si cerca di capire se la morte sia stata causata dai colpi, dall’annegamento o dalla caduta nel canale, forse a causa di un colpo alla

Al momento non è possibile sapere se Zoe Trinchero sia morta per i pugni ricevuti, per strangolamento, o se le sia stata fatale la caduta nel canale, forse per il colpo alla testa. Alex Manna, 20 anni, dopo averla aggredita si sarebbe allontanato senza chiamare i soccorsi In merito all’omicid. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Un caso che ha sconvolto Nizza Monferrato.

Un 20enne, Alex Manna, ha confessato di aver ucciso la 17enne Zoe Trinchero a Nizza Monferrato.

Argomenti discussi: L'omicidio di Zoe Trinchero, strangolata e gettata nel fiume a 17 anni: confessa l'amico; 17enne uccisa e gettata nel torrente in provincia di Asti; Chi era Zoe Trinchero, la ragazza 17enne trovata morta nell'Astigiano; Omicidio di Zoe Trinchero a Nizza Monferrato: 20enne confessa l’aggressione.

