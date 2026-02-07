Omicidio Cristina Mazzotti fermato il 76enne Giuseppe Calabrò

La polizia di Milano ha arrestato nella notte Giuseppe Calabrò, un uomo di 76 anni. Era stato condannato in primo grado all’ergastolo lo scorso febbraio per l’omicidio di Cristina Mazzotti, avvenuto nel 1975. L’arresto arriva dopo anni di indagini e ricostruzioni, portando un primo passo verso la giustizia per la vittima.

(Adnkronos) – Gli agenti della squadra mobile di Milano hanno fermato la notte scorsa Giuseppe Calabrò, 76enne condannato in primo grado all'ergastolo il 4 febbraio scorso per l'omicidio aggravato di CMazzotti del 1975. Per l'uomo, detto 'u Dutturicchiu', era considerato concreto il pericolo di fuga dopo la condanna definitiva. La studentessa di 18 anni venne rapita a nella notte tra il 30 giugno e il primo luglio 1975, a Eupilio (Como) mentre rientrava a casa con degli amici per festeggiare la sua promozione scolastica. Fu tenuta prigioniera all'interno di una buca scavata nel terreno in un cascinale a Castelletto di Cinto e costretta a respirare tramite un tubo.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

