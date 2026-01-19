Sicurezza il Viminale | in calo omicidi e femminicidi nel 2025

Nel 2025, il Viminale segnala una riduzione sia degli omicidi complessivi sia dei femminicidi in Italia. Questa diminuzione riflette un quadro più rassicurante sulla sicurezza pubblica, con attenzione particolare alla tutela delle donne. Il rapporto del ministero dell’Interno fornisce dati aggiornati sui casi di omicidio volontario, evidenziando le tendenze e le sfide ancora presenti nel contrasto alla violenza.

Meno omicidi e, in particolare, meno femminicidi. È ciò che comunica il ministero dell’Interno per «offrire una panoramica degli omicidi volontari consumati, e nello specifico di quelli con vittime donne, nel quadriennio 2022 - 2025». Dati che vengono diffusi mentre gli ultimi casi di cronaca raccontano episodi di violenza sia tra giovani - con l’accoltellamento del diciottenne Youssef Abanoub in una scuola di La Spezia - sia tra partner - con le indagini sull’omicidio ad Anguillara di Federica Torzullo, il cui corpo è stato trovato nell’azienda del marito. Il ministero dell’Interno dedica un approfondimento, appunto, ai femminicidi e rende noto che sono passati da 118 a 97 nel 2025 (-18%). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Nel 2025, i dati del Ministero dell’Interno segnalano un calo degli omicidi e dei femminicidi rispetto agli anni precedenti. Sono stati registrati 286 omicidi, con 97 vittime donne, di cui 85 in ambito familiare o affettivo. Di queste, 62 sono state uccise dal partner o ex partner. Questi numeri indicano una tendenza positiva, anche se la questione della violenza resta ancora presente nel panorama sociale italiano.

Tre femminicidi i pochi giorni. Viminale: in calo nel 2025. Ma l’emergenza resta

Negli ultimi giorni si sono registrati tre femminicidi in Italia, evidenziando ancora una volta la persistenza di un problema grave. Nonostante una diminuzione dei casi nel 2025 secondo i dati del Viminale, l’emergenza rimane all’attenzione delle istituzioni e della società. Questi episodi sottolineano la necessità di continui interventi e di una risposta efficace per contrastare la violenza di genere.

