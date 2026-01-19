Viminale | nel 2025 in calo omicidi -15% e femminicidi -18%

Nel 2025, secondo i dati del Ministero dell'Interno, si registra una diminuzione degli omicidi del 15% rispetto all’anno precedente, con 286 casi rispetto ai 335 del 2024. Anche i femminicidi mostrano un calo del 18%. Questi numeri rappresentano il dato più basso degli ultimi dieci anni, indicando una tendenza positiva nella riduzione della violenza e della criminalità nel nostro Paese.

In base ai dati del Ministero dell'Interno emerge che nel corso del 2025 gli omicidi (tutti i casi di assassinio volontario indipendentemente dal genere della vittima) sono calati complessivamente del 15%, passando dai 335 del 2024 ai 286 dell'anno appena concluso, il numero più basso dell'ultimo decennio. I dati del Viminale indicano che la flessione riguarda in particolare la fattispecie specifica dei femminicidi, diminuiti del 18% nel 2025 rispetto al 2024. Sono state infatti 97 le donne assassinate lo scorso anno rispetto alle 118 del 2024, alle 120 nel 2023 e alle 130 del 2022. Tra le 97 vittime del 2025 si segnala che 85 sono state uccise per mano di un soggetto riconducibile all'ambito familiare-affettivo, una casistica che segna un -16% rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Iltempo.it

