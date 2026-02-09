Oltre 64mila truffe online nel 2025 senior i più vulnerabili

Nel 2025, sono state oltre 64mila le persone che hanno subito truffe online in Italia. La Polizia Postale segnala che i più vulnerabili sono gli anziani, spesso vittime di raggiri messi in atto da criminali che sfruttano il web. La situazione preoccupa, perché il numero di casi continua a salire.

(Adnkronos) – Secondo i dati della Polizia Postale relativi al 2025, le vittime di raggiri telematici sono state oltre 64.000, suddivise quasi equamente tra phishing (32.203 casi) e truffe perpetrate tramite social network (31.799 casi). In questo contesto, l'Internet Day diventa l'occasione per riflettere sulla vulnerabilità degli utenti senior: una ricerca condotta da emporia rivela infatti che tre quarti dei cittadini sopra i 70 anni non percepiscono i rischi reali della navigazione, nonostante l'aumento costante delle insidie digitali. Per gli over 70 italiani, lo smartphone non è più un oggetto estraneo, ma un elemento integrato nella quotidianità.

