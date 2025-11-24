Myanmar oltre 1.600 stranieri fermati in maxi blitz contro le truffe online

Le forze della giunta intervengono nell'area al confine, interessata da strutture illegali gestite da gruppi organizzati. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Myanmar, oltre 1.600 stranieri fermati in maxi blitz contro le truffe online

Altri contenuti sullo stesso argomento

Stagione 2025/26 “uno sguardo oltre, una realtà solidale” Premio Internazionale - Myanmar Traditional Puppet Show 26/27 novembre 2025 – ore 21.00 Si apre ufficialmente la XVII edizione del Premio Internazionale “Il Teatro Nudo Teresa Pomodoro". Il primo - facebook.com Vai su Facebook

Terremoto Myanmar: oltre 1600 morti accertati, a Bangkok 10 vittime, 42 feriti e 78 dispersi - Il Regno Unito ha promesso 10 milioni di sterline in aiuti umanitari per il Myanmar dopo che un terremoto ha ucciso più di 1. Riporta fanpage.it

Terremoto in Myanmar, oltre 1600 i morti accertati. Esperti Usa: “Si temono oltre 10mila vittime”. Ong: “Rischia emergenza sanitaria” - La premier thailandese Paetongtarn Shinawatra ha annunciato che la Thailandia è “tornata alla normalità” dopo il violento terremoto che ha colpito soprattutto la capitale Bangkok. ilfattoquotidiano.it scrive

Myanmar, oltre 1600 morti. «Ospedali vicino al collasso» e tregua parziale: si continua a cercare tra le macerie - Sistema sanitario vicino al collasso in Myanmar all'indomani del devastante terremoto di magnitudo 7. Da ilmessaggero.it