Oliver Provstgaard non è soltanto un giocatore di videogiochi

Oliver Provstgaard non è solo un giocatore di videogiochi. L’arrivo alla Lazio, il 3 febbraio 2025, è passato quasi in silenzio, e lo stesso vale per i primi cinque mesi in Serie A del difensore danese. La sua presenza in campo ha sorpreso pochi, ma ora si inizia a capire che dietro il volto tranquillo c’è molto di più.

L'arrivo di Oliver Provstgaard alla Lazio, il 3 febbraio 2025, era passato sotto traccia. E sotto traccia erano passati pure i primi cinque mesi in Serie A del difensore danese. E questo nonostante i circa 4 milioni di euro che il club biancoceleste aveva dato al Vejle per assicurarsi le sue prestazioni. Girava voce tra i tifosi che Claudio Lotito avesse aquistato il danese per trasformare la Lazio in una supersquadra negli esport. La boutade era nata in un gruppo Telegram di tifosi biancocelesti, un giornalista chiese al presidente della Lazio cosa ci fosse di vero, Lotito strabuzzò gli occhi e non rispose. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

