FC 26 SBC Momenti | Oliver Provstgaard 85 OVR – Il Difensore Fisico
È disponibile la SBC “Momenti Oliver Provstgaard (85 OVR)”, che celebra un momento significativo nella carriera del difensore. Questa è una carta Difensore Centrale (DC) con ottime statistiche difensive e fisiche. Hai 7 giorni per completare questa SBC. Il Premio: Momenti Oliver Provstgaard (85 OVR) (Non Scambiabile). Ruoli: DC (Difensore Centrale).. Mosse Abilità Piede Debole: 2 Stelle 3 Stelle.. Statistiche chiave: Fisico 86, Difesa 85, Velocità 80.. PLUS: Stopper (DC), Regista difensivo (DC).. PLUS PLUS: Difensore (DC).. Le 3 Sfide da Completare. La SBC ha un costo molto basso per una carta 85 OVR, richiedendo tre rose a rating molto basso (una 82 OVR e due 83 OVR), senza requisiti TOTW. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
Altre letture consigliate
Domenica di respiro per il cast di Oliver Twist Oggi il nostro viaggio fa tappa ad Agrigento, dove il cast si esibirà domani e martedì. Ma la magia del tour non è fatta solo di palchi, prove e sipari che si aprono: è fatta anche dei momenti liberi, di quelle ore pre - facebook.com Vai su Facebook
FC 26 SBC Momenti: Nick Pope (86 OVR) – Il Gigante della Premier League! - È disponibile la SBC Momenti di Nick Pope (86 OVR), una carta tributo che celebra i momenti migliori del portiere inglese. Come scrive imiglioridififa.com
FC 26 SBC ICONA BASE: Base Icon Matchday Pick – Scegli tra Drogba, Cannavaro e Raúl! - È disponibile la SBC "Base Icon Matchday Player Pick", che ti garantisce una scelta tra 1 di 3 Icone Base (Base Icon Player Pick), dal pool predefinito di ... Segnala imiglioridififa.com
FC 26 – Le migliori SBC da fare all’inizio (anche da Web App) - Le SBC (Squad Building Challenges) sono il metodo ideale per ottenere pacchetti e costruire il proprio club senza sprecare crediti ... Lo riporta atomheartmagazine.com