FC 26 SBC Momenti | Oliver Provstgaard 85 OVR – Il Difensore Fisico

È disponibile la SBC “Momenti Oliver Provstgaard (85 OVR)”, che celebra un momento significativo nella carriera del difensore. Questa è una carta Difensore Centrale (DC) con ottime statistiche difensive e fisiche. Hai 7 giorni per completare questa SBC. Il Premio: Momenti Oliver Provstgaard (85 OVR) (Non Scambiabile). Ruoli: DC (Difensore Centrale).. Mosse Abilità Piede Debole: 2 Stelle 3 Stelle.. Statistiche chiave: Fisico 86, Difesa 85, Velocità 80.. PLUS: Stopper (DC), Regista difensivo (DC).. PLUS PLUS: Difensore (DC).. Le 3 Sfide da Completare. La SBC ha un costo molto basso per una carta 85 OVR, richiedendo tre rose a rating molto basso (una 82 OVR e due 83 OVR), senza requisiti TOTW. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

