La ‘guerra’ all’olio di oliva made in Italy FdI | La Commissione Ue risponda sui dazi zero alla Tunisia

L’interrogazione di FdI alla Commissione Ue riguarda la possibile riduzione dei dazi all’importazione di olio tunisino, un provvedimento che, secondo l’ente politico, potrebbe compromettere le filiere italiane ed europee di olio di qualità. La questione solleva dubbi sui criteri alla base di questa decisione e sui suoi effetti sul settore olivicolo nazionale. La risposta dell’UE sarà determinante per comprendere le future dinamiche di mercato e tutela dei produttori italiani.

Ue, Polato (FdI-Ecr): interrogazione su azzeramento dazi Ue olio Tunisia e impatto produzione Italia " Chiediamo su che basi la Commissione europea ritenga utile e necessario aumentare le importazioni di olio d'oliva tunisino a dazio zero, poiché danneggerebbe duramente le filiere italiane ed europee dell'olio di qualità ". Lo dichiara Daniele Polato, eurodeputato di Fratelli d'Italia-Ecr e coordinatore del Gruppo ECR in commissione Commercio Internazionale (INTA), primo firmatario dell'interrogazione presentata oggi sul 'Possibile aumento delle importazioni dell'olio tunisino: quale impatto sull'agricoltura, le filiere ed i consumatori?', sottoscritta da Carlo Fidanza, capodelegazione di FdI al Parlamento europeo, Nicola Procaccini, co-presidente di Ecr, e gli eurodeputati di FdI-Ecr Berlato, Torselli e Ventola.

