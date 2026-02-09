Olimpiadi team event pattinaggio di figura | un altro bronzo per l' Italia

L’Italia conquista un altro bronzo nel team event del pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. La squadra azzurra si è fatta valere sulla pista, portando a casa un risultato importante che rafforza la loro performance complessiva. I pattinatori italiani hanno dato tutto, dimostrando determinazione e abilità, e ora aspettano di vedere cosa riserveranno le prossime gare.

L’Italia conquista il bronzo nel team event del pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Dopo le prove delle coppie di danza (Charlene Guignard-Marco Fabbri), di artistico (Sara Conti-Niccolò Macci) e del singolo femminile (Lara Gutmann) e maschile (Matteo Rizzo) la squadra ha chiuso al terzo posto alle spalle degli Usa di Ilia Malinin e il Giappone. L’Milano Ice Skating Arena è esplosa dopo l’esibizione di Matteo Rizzo nel singolo maschile, che ha praticamente assicurato la medaglia. Al grido prima di «Italia, Italia» e poi «Matteo, Matteo», tutti i presenti hanno festeggiato la storica medaglia per gli azzurri, con Rizzo che, sulle note della colonna sonora di Interstellar, ha fatto segnare anche il suo record personale stagionale le programma libero. 🔗 Leggi su Feedpress.me

