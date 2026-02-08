Pattinaggio Figura Milano Cortina 2026 | Bronzo Italia nel Team Event con Programma da Brividi

L’Italia di pattinaggio artistico conquista il bronzo nel Team Event ai Giochi di Milano-Cortina 2026. La squadra azzurra ha incantato con un programma che ha lasciato il pubblico senza fiato, grazie a una performance perfetta sulle note di Interstellar. Gli atleti hanno messo in mostra una tecnica impeccabile e tanta passione, regalando uno spettacolo emozionante in una giornata di grande festa.

L'azzurro ha performato sulle note di Interstellar regalando un programma praticamente senza sbavature su una musica emozionante che ha trascinato il pubblico in un viaggio emotivo straordinario. Prestazione da brividi per il nostro portacolori che ce l'ha messa tutta trascinando la squadra italiana alla medaglia di bronzo nel Team Event di pattinaggio di figura alle Olimpiadi Milano Cortina 2026 con una prova che rimarrà nella storia.

