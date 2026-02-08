L’Italia conquista il bronzo nel team event di pattinaggio di figura a Milano. Una giornata da ricordare, con sei medaglie in poche ore che portano il totale a nove podi in due giorni. La squadra azzurra ha mostrato determinazione e talento, regalando una soddisfazione grande agli appassionati italiani.

MILANO - Si chiude con un altro capolavoro a tinte azzurre, una giornata storica per il mondo dello sport invernale: sei medaglie in pochissime ore, che portano l'Italia a quota nove podi complessivi dopo due giorni. L'ultimo sigillo arriva dal pattinaggio di figura e da quel Team Event che, sin dalle primissime battute delle qualificazioni, aveva gravitato stabilmente in zona-podio. L'Italia si era costruita un buon margine sulle inseguitrici (Georgia e Giappone) col secondo posto di Guignard-Fabbri nella danza e l'ha difeso nell'ultima giornata di gare: Macii-Conti (coppie), Naki Gutmann (singolo femminile) e Rizzo (singolo maschile) hanno difeso il terzo podio. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Italia di bronzo nel team event di Pattinaggio figura

Approfondimenti su Italia Pattinaggio

Sara Conti e Niccolò Macii si piazzano al terzo posto nel corto delle coppie nel team event di pattinaggio di figura a Milano Cortina 2026.

L’Italia ha concluso la prima giornata del team event di pattinaggio di figura con il morale alto.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

MATTEO RIZZO stellare, l'Italia conquista la medaglia di bronzo nel team event | #MilanoCortina2026

Ultime notizie su Italia Pattinaggio

Argomenti discussi: Europei, seconda medaglia per l'Italia: azzurre di bronzo nell'inseguimento a squadre di Konya; Giovanni Franzoni e Dominik Paris, doppietta per la storia dello sci alpino italiano: argento e bronzo nella discesa libera di Bormio, le prime medaglie azzurre a Milano Cortina 2026; Rizzo stellare, Italia di bronzo nel team event: rivivi la prova; Coppa del Mondo – Il trono di spade! L’Italia femminile fa la storia a Wuxi: oro a Giulia Rizzi, argento per Alberta Santuccio e bronzo di Rossella Fiamingo. Un trionfo senza precedenti per le tre spadiste olimpioniche.

Milano Cortina, Italia di bronzo nel team event del pattinaggio di figura. Si chiude una giornata memorabile con 6 medaglieSi chiude in bellezza la domenica di gare per l’Italia. Pochi minuti fa è arrivata infatti la sesta medaglia di giornata grazie al pattinaggio di figura. Al Forum di ... ilmattino.it

L’Italia vince la sesta medaglia del giorno, bronzo nel pattinaggio di figura: azzurri da recordRecord straordinario per l'Italia che con il pattinaggio di figura vince la sesta medaglia di questa domenica: è il quinto bronzo, un risultato straordinario ... fanpage.it

LA DOMENICA DI DOMINIK Replicare il bronzo di #Beijing2022… Questa volta davanti al pubblico di casa! Impresa di Fischnaller sulla Eugenio Monti! Si festeggia a Cortinaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa #ItaliaTeam FISI - Federazione Italiana Sport Inverna facebook

Flexa Fischnaller Bronzo nello slittino e altra medaglia per l’Italia Guarda i Giochi Olimpici invernali di #MilanoCortina2026 su #DAZN tramite i canali di Eurosport x.com