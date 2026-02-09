Olimpiadi sotto stress Dai binari francesi a quelli italiani il sabotaggio come messaggio

Nel primo giorno delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, si è verificato un guasto alle linee ferroviarie tra Bologna e Pesaro. La circolazione dei treni è andata in tilt, creando disagi per tante persone. Le autorità stanno indagando sul presunto sabotaggio, che potrebbe essere un messaggio chiaro in un momento così importante. La tensione tra i binari francesi e italiani si fa sentire, mentre si cercano risposte rapide.

Nel primo giorno dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026, un presunto sabotaggio alle linee ferroviarie tra Bologna e Pesaro ha mandato in tilt la circolazione su una parte rilevante della rete nazionale. Ritardi, cancellazioni e deviazioni hanno colpito i collegamenti di mezza Italia, causando disagi a migliaia di viaggiatori proprio mentre il Paese si presentava alla comunità internazionale nella sua vetrina olimpica. Secondo gli inquirenti, si tratterebbe di un atto doloso riconducibile ad ambienti anarchici, ma al momento non sono arrivate rivendicazioni e nessuna pista viene formalmente esclusa.

