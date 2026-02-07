Cavi tranciati e cabina incendiata sui binari dei trani | ipotesi sabotaggio anarchico per le Olimpiadi

La stazione di Bologna è rimasta paralizzata a causa di cavi tranciati e di una cabina incendiata sui binari. Le forze dell’ordine ipotizzano un sabotaggio legato alle Olimpiadi, probabilmente opera di gruppi anarchici. La polizia ha avviato le indagini per capire se ci sia un collegamento diretto e chi possa aver messo in atto il gesto.

C’è l’ipotesi di un sabotaggio legato alle Olimpiadi dietro al guasto che ha mandato in tilt la stazione di Bologna. Intorno alle 8.30 di questa mattina, la circolazione è stata fortemente rallentata da un problema ai cavi nel punto in superficie che collega la linea per Venezia con la parte sotterranea dello scalo ferroviario. Sul posto sono intervenuti gli artificieri, la Polfer e la Digos di Bologna. Al momento non ci sono rivendicazioni ma viene ipotizzato un gesto di natura anarchica. Secondo gli accertamenti, i cavi sarebbero stati tranciati in seguito a un incendio con innesco. L’imprevisto ha comportato modifiche di percorso, cancellazioni e ritardi fino a 120 minuti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa mattina si indaga su un possibile atto di sabotaggio alla stazione di Bologna Centrale.

Questa mattina alla stazione di Bologna Centrale alcuni cavi sono stati tranciati, causando disagi ai treni.

