spread btp bund in rialzo a 61 punti titoli italiani sorpassati da quelli francesi

Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si amplia a 61 punti, segnando un nuovo aumento dopo il calo che aveva portato il differenziale sotto i 60 punti venerdì 23 gennaio. Nel frattempo, i titoli francesi hanno superato quelli italiani, evidenziando un mutamento nelle dinamiche dei mercati obbligazionari europei. Questa variazione riflette le attese degli investitori e le condizioni economiche attuali.

Nuovo rialzo dello spread in apertura il 26 gennaio dopo il calo che aveva permesso al differenziale tra Btp italiani e Bund tedeschi di chiudere in calo sotto quota 60 punti venerdì 23. I rendimenti dei titoli italiani non hanno seguito il calo di quelli dei benchmark tedeschi e il differenziale si è ampliato. Una delle conseguenze è stato il nuovo sorpasso degli Oat francesi, i cui rendimenti sono calati al di sotto di quelli italiani, seppur di pochi decimi. Dopo un lungo periodo di instabilità, Parigi sembra aver ritrovato in parte una linea politica con il governo Lecornu, che ha rassicurato i mercati finanziari.

Spread Btp-Bund continua il rialzo a 68 punti, perché investire ora nei titoli italianiLo spread tra Btp e Bund si attesta a 68 punti, proseguendo la tendenza di fine anno.

Spread Btp Bund in rialzo a 64 punti, i Titoli di Stato convengono ancora?Lo spread Btp-Bund si attesta a 64 punti, riflettendo una certa volatilità sui mercati.

