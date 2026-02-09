Olimpiadi sei medaglie per l’Italia in un solo giorno | è record

Questa mattina, a Milano Cortina 2026, l’Italia ha fatto il record: sei medaglie in un solo giorno. Gli atleti italiani hanno dominato le gare, portando a casa medaglie di diversi colori e riempiendo di orgoglio il paese. È stata una giornata storica per lo sport italiano ai giochi invernali.

Un’ondata di successi senza precedenti ha travolto oggi Milano Cortina 2026, con l’Italia che ha conquistato ben sei medaglie in una sola giornata di competizioni olimpiche invernali. L’impresa storica ha catapultato gli Azzurri al terzo posto nel medagliere, superando le aspettative e accendendo l’entusiasmo di un’intera nazione. I successi sono arrivati da diverse discipline, confermando la versatilità e il talento degli atleti italiani sulla scena internazionale. La giornata trionfale è iniziata con il bronzo di Sofia Goggia nella discesa libera femminile, una performance che ha subito entusiasmato i tifosi.🔗 Leggi su Ameve.eu

L'Italia conquista il bronzo nel team event del pattinaggio di figura alle Olimpiadi.

