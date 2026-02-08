Olimpiadi strepitosa anche l’Italia del pattinaggio a squadre | è bronzo Oggi giornata record | sei medaglie il curling vola in semifinale

L’Italia conquista il bronzo nel team event del pattinaggio di figura alle Olimpiadi. La squadra italiana ha ottenuto il risultato dopo aver superato diverse prove e si è piazzata dietro a Stati Uniti e Giappone. È stata una giornata record, con sei medaglie raccolte in totale, e il curling si prepara a giocarsi le semifinali.

L’Italia conquista un’altra medaglia: arriva dal Team Event del pattinaggio di figura. Dopo le prove delle coppie di danza (Charlene Guignard-Marco Fabbri), di artistico (Sara Conti-Niccolò Macci) e del singolo femminile (Lara Gutmann) e maschile (Matteo Rizzo) la squadra ha chiuso al terzo posto alle spalle degli Usa di Ilia Malinin e il Giappone. Ed è sul podio anche nello slittino ai Giochi di Milano Cortina. L’azzurro Dominik Fischnaller è bronzo dopo le quattro manche della gara individuale delle Olimpiadi. L’oro è andato al tedesco Max Langenhan, davanti all’austriaco Jonas Mueller. Si tratta dell’ottava medaglia per l’Italia, che nella giornata di oggi ha ottenuto un eccellente bronzo anche nei 5000 metri di pattinaggio di velocità con Riccardo Lorello, vinti dal norvegese Sander Eitrem.🔗 Leggi su Open.online Approfondimenti su Olimpiadi Pattinaggio LIVE Pattinaggio artistico, Prova a squadre Olimpiadi in DIRETTA: MATTEO RIZZO REGALA IL BRONZO ALL’ITALIA! Matteo Rizzo porta a casa il bronzo per l’Italia nella prova a squadre di pattinaggio artistico alle Olimpiadi. Olimpiadi d'argento e di bronzo: le medaglie conquistate dall'Italia oggi Oggi l’Italia torna a sorridere alle Olimpiadi: in una giornata piena di emozioni, i nostri atleti portano a casa tre medaglie, tra cui un bronzo di Sofia Goggia nella discesa libera femminile. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Olimpiadi Milano-Cortina, le aspettative italiane: Fontana, Goggia, Brignone, Moioli Ultime notizie su Olimpiadi Pattinaggio Argomenti discussi: Francesca Lollobrigida strepitosa alle Olimpiadi! Primo oro per l'Italia a Milano-Cortina con record sbriciolato; Milano Cortina, i risultati degli italiani; Mariah Carey, protagonista di un'asta strepitosa per i Grammy 2026 (prima del suo arrivo alle Olimpiadi Milano Cortina); Olimpiadi Milano Cortina 2026, i tedofori a Monza: con Acampora, Tortu e Errigo anche Bugno e Desalu. E Cassina per accendere il braciere. Tre medaglie per l'Italia: bronzo per Goggia e Dalmasso, argento nella staffetta mista del biathlonDue gioie in poche ore. L’Italia continua a volare alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Una strepitosa Sofia Goggia, al termine di una discesa libera per cuori forti, è riuscita a conquistare il ... globalist.it Francesca Lollobrigida strepitosa alle Olimpiadi! Primo oro per l’Italia a Milano-Cortina con record sbriciolatoFrancesca Lollobrigida vince l’oro nei 3000 metri di pattinaggio velocità a Milano-Cortina 2026 e firma il nuovo record olimpico: primo trionfo azzurro ... fanpage.it GIOCHI OLIMPICI @milanocortina26 - Il primo oro per l'Italia porta la firma di una strepitosa #FrancescaLollobrigida che ha trionfato nei 3000 metri di pattinaggio di velocità: "Si può essere mamma e vincere le Olimpiadi" x.com Partono bene le Olimpiadi di casa per gli azzurri, una strepitosa Francesca Lollobrigida regala l’oro nei 3000 metri di speed skating. Franzoni argento e Paris bronzo nella discesa libera. Il racconto della prima giornata dall’inviato a Bormio Mario Nicoliello. Di facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.