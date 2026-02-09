L' Italia è medaglia di bronzo nel team event del pattinaggio di figura sei medaglie in un giorno | è record
Grande festa oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’Italia conquista il bronzo nel team event del pattinaggio di figura, portando a casa la sesta medaglia in una sola giornata. È un record che dimostra la forza degli azzurri in questa edizione.
È grande Italia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Oggi, domenica 8 febbraio, gli azzurri hanno chiuso una meravigliosa seconda giornata di gare ufficiali con la medaglia di bronzo nel team event del pattinaggio di figura. A blindare la medaglia ci ha pensato Matteo Rizzo e il terzo posto.🔗 Leggi su Today.it
