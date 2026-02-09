Olimpiadi Milano-Cortina le gare di oggi | il programma e gli orari

Da milanotoday.it 9 feb 2026

Questa mattina alle 12.10, le azzurre dell’hockey femminile scendono in campo contro il Giappone alla Milano Rho Ice Hockey Arena. È la terza giornata di gare alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, e la partita promette di essere intensa. Le squadre si preparano per dare il massimo, mentre gli appassionati sono già pronti a seguire l’evento.

Terza giornata ufficiale di gare alle olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Alle 12.10 le azzurre dell’hockey femminile giocano contro il Giappone alla Milano Rho Ice Hockey Arena. La Milano Ice Skating Arena ospita le competizioni di danza ghiaccio - danza ritmica. Nel corso della giornata.🔗 Leggi su Milanotoday.itImmagine generica

