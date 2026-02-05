Milano Cortina 2026 le gare di oggi | il programma gli orari e dove vederle

Questa mattina all’Arena Santa Giulia di Milano si tiene la prima partita di hockey ai Giochi invernali di Milano Cortina 2026. Dopo le fasi eliminatorie di curling e i primi test di sci alpino e slittino, oggi i atleti scendono in pista per la prima volta in questa disciplina. La giornata si presenta ricca di emozioni e attesa tra tifosi e appassionati.

(Adnkronos) – Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 al via. Dopo il debutto del curling con le fasi eliminatorie e i primi test di sci alpino e slittino, oggi, giovedì 5 febbraio, i Giochi vedranno l'esordio dell'hockey all'Arena Santa Giulia di Milano. Ecco orario delle gare olimpiche di oggi e dove vederle in tv e.

