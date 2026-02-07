Olimpiadi Milano-Cortina 2026 il programma di oggi 7 febbraio | italiani orari e dove vedere le gare

Oggi, sabato 7 febbraio 2026, si accendono le prime finali delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. Gli italiani sono in gara fin dalle prime luci del mattino, con la discesa libera maschile che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi. Le competizioni si svolgono tra Cortina e Milano, e gli appassionati possono seguire le gare in diretta sui canali sportivi o in alcuni punti pubblici all’aperto. È il primo giorno di medaglie, e gli atleti italiani sono pronti a dare

Milano e Cortina, 7 febbraio 2026 – È il primo vero giorno di finali ai Giochi invernali: oggi, sabato 7 febbraio 2026, arrivano le prime medaglie e l’Italia si gioca subito carte pesanti, a partire dalla discesa libera maschile. In calendario anche le sfide del curling misto e dell’ hockey femminile contro la Svezia, oltre a Francesca Lollobrigida nei 3000 metri e alla finale di Ian Matteoli nel big air. Si parte con la discesa libera, gara regina dello sci alpino. La giornata di Milano-Cortina 2026 si accende in mattinata con la discesa libera maschile: è il primo grande appuntamento “da medaglia” e, per l’Italia, un’occasione immediata per misurarsi ai massimi livelli.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Approfondimenti su Olimpiadi Milano Cortina Olimpiadi Milano Cortina 2026, il programma di oggi 6 febbraio: orari, gare e italiani in pista. In serata la storica Cerimonia d’Apertura Questa mattina le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono partite con diverse gare di sci e biathlon, coinvolgendo anche alcuni atleti italiani. Olimpiadi 2026, gli italiani in gara oggi sabato 7 febbraio | Orari e finali: programma e dove vedere in tv Questa mattina a Milano e Cortina sono partite ufficialmente le Olimpiadi invernali 2026. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Milano Cortina 2026: Olimpiadi Sostenibili, un Ponte tra Italia e Cina nello Sport Ultime notizie su Olimpiadi Milano Cortina Argomenti discussi: Tutto quello che puoi fare durante i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 al di fuori delle sedi di gara; Cosa fare a Milano durante i Giochi Invernali Milano Cortina 2026; Tra dubbi e polemiche, il punto su tutti i lavori per le Olimpiadi di Milano Cortina; Olimpiadi Milano Cortina 2026, cerimonia d'apertura a San Siro. FOTO. Olimpiadi programma sabato 7 febbraio: italiani in gara oggi, possibili medaglie, orario gare a Milano-CortinaDopo la spettacolare cerimonia inaugurale si assegnano i primi titoli dei Giochi invernali: sale l'attesa per le azzurre e gli azzurri ... corrieredellosport.it Olimpiadi 2026 LIVE, risultati di Milano Cortina in diretta e medaglie degli italiani in gara: Franzoni e Paris per l’oroOlimpiadi Invernali 2026 in diretta, i risultati delle gare in programma oggi a Milano-Cortina e le medaglie degli italiani il 7 febbraio: grandi ambizioni ... fanpage.it MILANO CORTINA 2026 Tanta emozione per il portabandiera del Titano e per il capo delegazione alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina. Le interviste del nostro inviato Elia Gorini Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese facebook Atmosfera magica a Monaco: l'Allianz Arena celebra le Olimpiadi di Milano-Cortina con il tricolore italiano #Corrieredellosport #Olimpiadi x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.