Milano-Cortina la protesta del cdr Rai Sport contro il direttore Petrecca | Ritiriamo le firme dai servizi fino a fine Olimpiadi

I giornalisti di Rai Sport hanno deciso di ritirare le firme dai servizi fino a fine Olimpiadi. La protesta nasce dopo le recenti gaffe durante la cerimonia di apertura a Milano-Cortina. I cronisti sono insoddisfatti della gestione del direttore Paolo Petrecca e hanno deciso di manifestare il loro disappunto con questa forma di protesta collettiva.

Protesta di massa dei giornalisti di Raisport contro il direttore Paolo Petrecca dopo le gaffe durante la cerimonia di apertura della Olimpiadi invernali Milano-Cortina. “Da oggi alle ore 17 e fino alla fine dei giochi”, si legge in una nota, “ ritiriamo la nostra firma da servizi, collegamenti e telecronache in attesa che l’azienda prenda finalmente coscienza del danno che il direttore ha recato nell’ordine: ai telespettatori che pagano il canone, alla Rai come azienda e a tutta la redazione che sta lavorando come sempre con passione in questo grande evento”. Una scelta di rottura molto forte perché arriva durante una delle manifestazioni più importanti per il canale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

I giornalisti di Rai Sport annunciano che da oggi ritirano le firme e entreranno in sciopero, subito dopo la fine delle Olimpiadi.

La cerimonia di apertura dei Giochi invernali di Milano-Cortina 2026 si è svolta ieri a San Siro, con le luci accese e un grande spettacolo.

