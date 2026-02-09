Medaglie rotte ai Giochi | cosa sta succedendo a Milano Cortina 2026?

Dopo le premiazioni ai Giochi di Milano e Cortina, alcune immagini hanno attirato l’attenzione su medaglie che sembrano danneggiate. Sono episodi isolati, ma hanno già fatto discutere molto tra gli addetti ai lavori e il pubblico. La questione mette in luce le tensioni e le criticità che stanno emergendo in queste prime fasi del grande evento olimpico.

Alcune immagini circolate dopo le premiazioni hanno acceso l’attenzione su episodi isolati che riguardano le medaglie. La Fondazione Milano Cortina conferma di aver avviato verifiche: “Stiamo cercando di capire se esiste un problema”. Non ci sono certezze, ma alcune immagini diventate virali dopo le cerimonie di premiazione hanno sollevato interrogativi sulle medaglie consegnate agli atleti ai Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026. In almeno un caso, la medaglia si sarebbe staccata dal nastro poco dopo la consegna. L’episodio ha attirato l’attenzione anche perché riguarda Breezy Johnson, oro nella discesa libera femminile, ripresa mentre la medaglia non risultava più correttamente fissata durante i momenti immediatamente successivi alla premiazione.🔗 Leggi su Sportface.it Approfondimenti su Milano Cortina 2026 L’ICE alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026? Dalle indiscrezioni al caso politico: cosa sta succedendo L'eventuale presenza dell'ICE alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 ha suscitato diverse questioni, tra indiscrezioni, interrogazioni parlamentari e risposte ufficiali. Choc alle Olimpiadi di Milano Cortina, danno enorme e sfregio: “È gravissimo”. Cosa sta succedendo Le Olimpiadi di Milano-Cortina sono cominciate sotto una nuvola di polemiche. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. -100 giorni ai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Milano Cortina 2026, Italia vince cinque medaglie e sale a quota otto; Milano-Cortina, Goggia Medaglia ai Giochi mai scontata; Francesca Lollobrigida corre dal figlio dopo l'oro olimpico, il telecronista crolla: Non ce la faccio; Olimpiadi 2026, Goggia: Dispiaciuta per Vonn, mai scontata medaglia ai Giochi. Medaglie olimpiche rotte, Milano-Cortina: ci stiamo lavorandoMilano, 9 feb. (askanews) – Siamo a conoscenza, abbiamo visto le immagini, stiamo cercando di capire se esiste un problema perché riteniamo che quello delle medaglie sia davvero un momento importan ... askanews.it Olimpiadi, il medagliere di Milano Cortina 2026: Italia a quota 9Per approfondire: Olimpiadi Milano-Cortina, italiani in gara: programma delle finali e speranze di medaglie ... tg24.sky.it Milano-Cortina: venduti 127.000 biglietti in 2 giorni, totale 1,2 mln #Olimpiadi #Olimpiadilnvernali2026 #OlimpiadiInvernali x.com Milano-Cortina: venduti 127.000 biglietti in 2 giorni, totale 1,2 mln facebook

