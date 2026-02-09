Olimpiadi lo stop della Rai a Paolo Petrecca dopo le gaffe | Non condurrà la cerimonia di chiusura

La Rai ha deciso di escludere Paolo Petrecca dalla conduzione della cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina. Dopo le polemiche legate alle gaffe durante la telecronaca dell’inaugurazione, il direttore di Rai Sport è stato convocato a Roma e non condurrà l’ultimo evento delle Olimpiadi. La decisione arriva in un momento di tensione tra il pubblico e la rete pubblica, che ora cerca di mettere un freno alle polemiche.

Dopo le polemiche per la telecronaca della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi di Milano-Cortina, Paolo Petrecca, direttore di Rai Sport, è stato convocato a Roma dai vertici Rai. Secondo quanto riferisce la Repubblica, in azienda sarebbe stata presa in considerazione l’ipotesi di revocargli la conduzione della cerimonia di chiusura dei Giochi, in programma il 22 febbraio a Verona. Una decisione sulla quale avrebbero pesato in modo significativo anche le critiche arrivate da Usigrai, furibonda per essersi vista negare la lettura di un comunicato a difesa dei giornalisti. Oggi l’incontro con l’ad.🔗 Leggi su Open.online

La Rai ha deciso di sospendere Paolo Petrecca, il direttore di RaiSport, dopo le recenti gaffe alle Olimpiadi.

Durante la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali 2026, Paolo Petrecca, direttore di RaiSport, ha combinato una serie di errori che hanno fatto discutere pubblico e addetti ai lavori.

