Milano Cortina 2026 Conti-Macii illuminano il Forum | Italia terza nel team event di pattinaggio artistico

Gli atleti italiani di pattinaggio artistico hanno conquistato un terzo posto nel team event a Milano, davanti al pubblico del palazzetto. Conti e Macii hanno portato a casa 76.65 punti, dimostrando di essere tra i migliori in Europa. Alla manifestazione era presente anche il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, che ha assistito alla prova per sostenere il team americano. La competizione continua e l’Italia si prepara alle prossime sfide in vista delle Olimpiadi del 2026.

Gli azzurri hanno ottenuto 76.65 punti, piazzandosi terzi nella prova di pattinaggio artistico. Al palazzetto presente anche il vicepresidente USA JD Vance per sostenere il team americano Buona partenza per l’Italia nel pattinaggio artistico a squadre alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. Nel primo giorno di gare alla Milano Ice Skating Arena, la coppia azzurra Sara Conti e Niccolò Macii conquista il pubblico del Forum con una prestazione di alto livello nel programma corto delle coppie, Chiudendo sul podio di giornata e rilanciando le ambizioni italiane nel Team Event. Gli azzurri hanno ottenuto 76. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Gli atleti italiani di pattinaggio artistico tornano a sorprendere.

Sono state ufficializzate le squadre qualificate per il Team Event di pattinaggio artistico alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Road To Milano Cortina 2026 - Sara Conti e Niccolò Macii - pattinaggio di figura

