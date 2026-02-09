Olimpiadi l’Italia batte gli Usa 7-6 nel curling | alle 18 la semifinale – Tutte le gare di oggi 9 febbraio

Questa mattina, gli italiani hanno battuto gli Stati Uniti 7-6 nel curling, qualificandosi per la semifinale in programma alle 18. Dopo il successo di ieri, con sei medaglie conquistate, la squadra azzurra punta ancora in alto e spera di portare a casa un’altra vittoria.

Dopo l’eccezionale prova di ieri degli atleti italiani, culminata nella conquista di sei medaglie, la nazionale continua a sognare. Il doppio misto del curling, composto dai campioni olimpici Stefania Constantini e Amos Mosaner – ha battuto 7-6 gli Stati Uniti chiudendo il girone al secondo posto. La semifinale è prevista per le 18, sempre contro la squadra americana. I tifosi azzurri sognano il podio anche nella combinata a squadre maschile: dopo la prova di discesa, Franzoni guida la classifica. Alle 14 lo slalom che decreterà i vincitori delle medaglie. Tutti gli aggiornamenti e il programma delle Olimpiadi di Milano-Cortina.🔗 Leggi su Open.online

Oggi l'Italia scende in campo nel curling contro gli Stati Uniti.

La Gran Bretagna vince contro l'Estonia nel curling alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

